La Policia Local de Castelló d'Empúries ha rebut aquest dijous, 17 de febrer, al migdia, un avís dels Mossos d'Esquadra en què els comunicaven que els autors de dos robatoris violents perpetrats durant el matí a Roses acabaven de ser vistos fugint en cotxe en direcció a Empuriabrava.

Ràpidament, una patrulla de la Policia Local s’ha adreçat a l’entrada d’Empuriabrava, on s’ha trobat amb una patrulla de paisà dels Mossos d’Esquadra, i han iniciat la vigilància conjuntament. Segons fonts policials, gairebé immediatament, els agents han observat com un cotxe, que coincidia amb la descripció del vehicle que estaven buscant, feia una maniobra brusca per no haver de passar per on es trobava la patrulla. Aquesta actitud ha alertat els agents, que han interceptat i han aturat el vehicle.

Els policies han identificat els dos ocupants i han constatat que es tractava de l'home i la dona que estaven sent buscats en relació amb els assalts a Roses. Les dues persones han quedat detingudes per la seva presumpta autoria en els robatoris amb violència i intimidació. Segons consta als arxius policials, tots dos detinguts sumen més de quaranta antecedents.