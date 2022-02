Durant el 2021, a Catalunya es va desmantellar, de mitjana, prop de dues plantacions de marihuana al dia, registrant 662 cultius decomissats en total. És gairebé el doble que l'any anterior, quan en van ser 393. Així ho han explicat aquest dijous els Mossos d'Esquadra en el balanç anual sobre la lluita contra la marihuana, on també han exposat la seva preocupació per l'onada de gent que entra a aquest sector delinqüencial per culpa de la precarietat pandèmica. Ho han argumentat amb una dada: un 53% dels detinguts vinculats amb la marihuana no tenien antecedents penals. La xifra de detinguts totals per aquest delicte puja fins a 1.998, 250 més que al 2020, però la quantitat de droga decomissada baixa: de deu tones a nou.

Els Mossos d'Esquadra han presentat aquest dijous el balanç de la lluita contra el tràfic de marihuana durant el 2021. Ho han fet en una roda de premsa celebrada a la comissaria de les Corts i hi han participat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, la portaveu dels Mossos d'Esquadra, la inspectora Montserrat Escudé, i el cap de la Divisió d'Investigació Criminal del cos, l'intendent Joan Carles Granja.

Els Mossos detecten una onada de gent que entra al sector per culpa de la precarietat pandèmica

"El balanç reflexa que Catalunya segueix sent l'epicentre del tràfic de marihuana a Europa", ha explicat el conseller Elena, que ha expressat la preocupació que suposa per al Govern.

Les xifres

Gairebé tots els índex de persecució policial contra el tràfic de marihuana pugen respecte a l'any anterior. El total de detinguts es va enfilar als 1.998, 250 més que l'any previ; les plantacions desmantellades pràcticament es doblen, passen de 393 a 662, i els grups criminals desarticulats són 35, set més que al 2020.

L'únic indicador que baixa és el de la quantitat de marihuana decomissada: el 2020, 10,1 tones de droga van acabar als magatzems policials, mentre que el 2021 només hi van acabar 8,9 tones.

Els Mossos atribueixen una part d'aquest creixement de detencions i desmantellaments a la bona tasca policial i a la col·laboració ciutadana. "La gent ens fa de megàfon per saber on són les plantacions", ha senyalat l'intendent Granja.

Creix la col·laboració de persones alienes al tràfic

Un dels temes que més preocupa als responsables de la lluita anti-droga és l'arribada d'una nova onada de gent al sector del tràfic d'estupefaents per culpa de la situació de precarietat laboral provocada per la pandèmia. "És el segon any consecutiu que més del 50% de les persones detingudes en el marc de la compra venda de marihuana no tenien antecedents penals", ha explicat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos.

Del miler de persones que han entrat al món de la delinqüència a través de la marihuana, un de cada quatre són nacionals i la resta estrangers, molts dels quals arriben a Espanya sense experiència laboral ni estudis superiors.

Una altra aresta del mateix problema és el creixement de persones que, sense prestar un servei actiu, col·laboren amb el tràfic. Són persones de l'economia formal, com immobiliàries o transportistes, que veuen una bona oportunitat de fer diners. "Hi ha gent que lloga un pis o una nau sabent que s'hi cultivarà marihuana però ho accepta perquè ningú més els vol pagar el lloguer", detalla el comandament policial.

Professionalització

D'altra banda, la policia ha detectat una augment en la professionalització del tràfic. Parlen de l'aparició d'una nova figura, la del 'broker', que és una persona que es dedica a posar en contacte xarxes de cultiu, amb transportistes i venedors.

També han trobat tècniques d'ocultació de la droga tan sofisticades com congelar la mercaderia per a que no olori o cultivar-la sota terra.

I cada cop més, els grups que s'hi dediquen no operen només en el mercat dels estupefaents, sinó que també ho fan en el sector immobiliari, financer o el de les armes. Per això, Granja apunta que el que cal és atacar l'estructura patrimonial de les xarxes i investigar bé per poder imputar-los delictes de blanqueig de capitals i destruir la seva capacitat econòmica. "És més efectiu això. Si els desmantellem una plantació, en posen una altra", ha constatat.

Distribució geogràfica

Pel que fa a la distribució geogràfica, sorprèn una alta quantitat de droga decomissada a la demarcació de Tarragona (el 44% del total de Catalunya). Això és deu al fet que a la zona hi proliferen els cultius 'outdoor, que són més fàcils de detectar i que són més grans.

A Barcelona s'hi ha intervingut el 31% de la marihuana retinguda el 2021; a Girona, el 19%, i a Lleida, el 6%.

Violència

Com a derivada del tràfic, els Mossos alerten de la violència que l'acompanya. S'han registrat 127 fets violents relacionats amb la marihuana, que han deixat tres morts. No obstant, els Mossos creuen que hi ha molta més violència de la que es registra. "El problema és que no es denuncia perquè això implica delatar-se. Però estem convençuts que a Catalunya hi ha més violència potencial que violència registrada", sosté Joan Carles Granja.

Entre els fets violents, destaquen els 'narcoassalts', els robatoris d'una banda a una altra, que suposen el 84% d'aquesta categoria. "Les persones que entren al món de la marihuana saben i accepten que entren en un món hostil", ha comentat el policia, que també ha detallat que el 2021 es van realitzar 9 'narcoassalts' per error en naus o immobles on no hi havia droga.

Les mesures

Per pal·liar el creixement ininterromput del tràfic de marihuana a Catalunya -des del 2015 s'han detingut 196 grups criminals vinculats amb aquesta droga- el Departament d'Interior ha anunciat quatre mesures: incorporar 28 persones més a l'Àrea de Blanqueig de Capitals de la divisió d'investigació del cos, augmentar la col·laboració amb les policies estatals i europees, crear un nou magatzem que centralitzi tota la marihuana decomissada que estarà situat al districte de Nou Barris a Barcelona i reforçar l'àrea d'Intel·ligència per tenir més i millor informació.

Respecte a la col·laboració policial, Elena ha celebrat que els acords de l'última Junta de Seguretat homologuen els Mossos d'Esquadra com a policia europea i obren la porta a fer operacions extra-territorials. En el mateix sentit, han recordat que la integració en el CITCO de 2018 també els ha ajudat a combatre el crim organitzat, en el que figura la marihuana.