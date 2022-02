Els Bombers han treballat aquest matí en l'incendi d'una furgoneta a Agullana.

El vehicle ha cremat totalment al voral de la GI-501 al seu pas per aquest municipi i a més, les flames han afectat 10 metres quadrats de vegetació que hi havia al voltant.

Els Bombers hi han actuat amb una dotació poc després de les set del matí i a lloc, també n'hi han desplaçat els Mossos.

En el moment del foc no hi havia ningú al vehicle i per tant, no s'han hagut de lamentar danys personals.