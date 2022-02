El pesquer gallec ‘Villa de Pitanxo’, de 50 metres d’eslora, va naufragar dimarts de matinada en aigües pròximes al Canadà, al calador NAFO, segons ha pogut confirmar Faro de Vigo. El vaixell, del Grupo Nores (Marín), es trobava a unes 250 milles de la costa. A bord anaven uns 24 tripulants: 18 de nacionalitat espanyola i la resta de la tripulació del Perú i Ghana.

«A les 5 del matí se’n va perdre el contacte, va saltar la balisa. Fins fa poc no en teníem cap mena d’informació», explica Maica Larriba, subdelegada del Govern a Pontevedra. Segons el relat dels fets, la situació a Terranova era molt dolenta. Es van mobilitzar vaixells i helicòpters i es van albirar quatre bots salvavides, dos dels quals eren buits, i en un només hi havia tres supervivents en estat de xoc hipotèrmic. En un dels bots s’han recuperat cossos de tripulants morts per hipotèrmia i se’n continuen buscant supervivents. Les xifres oficials apunten a quatre cadàvers recuperats i 17 encara desapareguts.

La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, ha confirmat també que fins al moment han sigut rescatats tres tripulants del pesquer gallec que ha naufragat al Canadà.

Rodríguez, que compareix en roda de premsa després de la celebració del Consell de Ministres, ha explicat que el Govern està seguint «amb inquietud i preocupació» les tasques de recerca i de rescat de la tripulació del vaixell.

Ha precisat que l’Executiu està en coordinació i contacte permanent amb els serveis de rescat i, en aquest context, ha informat que ja han sigut rescatats tres tripulants. La portaveu ha demanat especial prudència en la informació pels familiars de les persones que es troben en el vaixell.

A la zona hi ha pesquers de capital gallec i el portuguès ‘Novo Virgem da Barca’. El ‘Río Caxil’ també es dirigeix a la zona per intentar rescatar supervivents.

Una tragèdia per a tota la comarca

L’alcaldessa de Marín, María Ramallo, també ha comparegut en conèixer la tràgica notícia. «És un dia molt difícil per a Marín. És una tragèdia d’una magnitud que no recordàvem, un naufragi que no només afecta el municipi, sinó també Bueu i tota la comarca de Morrazo», ha declarat.

La regidora, que es manté en contacte amb la delegació de Govern i la Conselleria del Mar, ha explicat que es troben a l’espera d’obtenir «més dades i certeses per transmetre-les, sobretot, a aquestes famílies que, mentre esperen, desesperen davant un accident d’una magnitud tan gran».