La Policia Nacional ha detingut un dels fugitius més buscats d'Europa en una urbanització de luxe propera a Barcelona. L'arrestat, E. K. àlies DEC, estava en cerca i captura a Eslovènia per traficar amb més de 300 quilos d'heroïna provinent de l'Iran i formava part de la llista d'EU Most Wanted publicada per l'Europol.

Els agents van localitzar l'habitatge on s'amagava el fugitiu, van establir un complex dispositiu de vigilància en una zona boscosa i van detenir-lo per sorpresa amb la col·laboració de dos agents eslovens. En paral·lel, la Policia Nacional també ha arrestat un altre pròfug alemany en un hotel de Barcelona ciutat. L'individu estava vinculat al tràfic de marihuana i va atacar amb molta violència i ferir dos agents.