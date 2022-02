La Policia Local de Castelló d’Empúries ha rebut una trucada, aquest dimarts, 8 de febrer, al migdia, en què una persona informava que s'estava produint una forta discussió de parella en un domicili del municipi. Es dona la circumstància que, en setmanes anteriors, la Policia Local ja havia rebut queixes del mateix tipus indicant el mateix domicili. El comunicant ha dit als agents que podria tractar-se d’un cas potencial de violència de gènere.

Dues dotacions de la Policia Local s'han desplaçat fins al lloc indicat pel denunciant i s’han trobat un home i una dona en un balcó. Segons fonts policials, «l’home, amb una actitud molt hostil, s’ha posat molt nerviós en veure les patrulles al lloc i ha començat a proferir insults». Els policies han requerit l'home i la dona a baixar a la via pública per ser identificats i interrogats. Segons les mateixes fonts, l’home s’hi ha negat i ha intentat impedir a la dona que baixés. Finalment, la dona ha baixat al carrer i ha accedit a identificar-se. En ser interrogada, ha negat estar patint o haver patit maltractaments de cap tipus per part de la seva parella.

D'acord amb el relat policial, l’home, quan ha vist que els policies interrogaven la seva parella, «s’ha posat molt violent i ha començat a amenaçar als agents». Els policies l'han advertit, però, tot i així, ell, ara a la via pública, ha continuat amb la mateixa actitud i, fins i tot, ha agredit els agents, motiu pel qual ha quedat detingut, acusat d'atemptat a agents de l'autoritat. En aquell moment, ha arribat també una patrulla dels Mossos d'Esquadra, que s'ha fet càrrec del detingut.