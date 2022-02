La família del jove de 19 anys que va morir després que un vehicle l'atropellés mentre anava amb patinet a Empuriabrava ha començat una recollida de signatures per demanar que s'endureixi el Codi Penal en casos com el seu. Els advocats de Vosseler, que exerceixen d'acusació particular, creuen que accidents com aquest s'han de considerar homicidis intencionats i no imprudents, com actualment estan tipificats. "Cal introduir la intencionalitat quan es condueix sota els efectes de l'alcohol i les drogues i amb una conducció temerària. Si circules a 140 km/h per una ciutat, saps què fas, és un acte criminal i ha de ser jutjat com a tal", ha assegurat durant una roda de premsa l'advocat Daniel Vosseler.

La família de la víctima de l'accident mortal d'Empuriabrava, a través de Vosseler Advocats, ha començat una recollida de signatures per aconseguir que es reformi el Codi Penal i s'endureixin les penes en casos com el seu. Volen aconseguir les 500.000 firmes necessàries per arribar al Congrés dels Diputats i aconseguir introduir la intencionalitat en accidents on hi ha el factor alcohol i/o drogues i la conducció temerària. "S'ha de tractar com un homicidi i no com un homicidi imprudent", assegura Vosseler.

En aquest sentit, l'advocat Álvaro Machado diu que no pot ser que surti "barat" acabar amb la vida d'una persona al volant i que convé incrementar les penes. "Un homicidi imprudent són d'1 a 4 anys. Així seria de 10 a 15 anys", afegeix Machado. En relació a això, Machado diu que, igual que va passar amb el tabac, socialment la gent és conscient dels efectes que tenen determinades conductes.

"Es pot fer aquest pas endavant per endurir la pena perquè ja no hi ha excusa per no saber que conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques pot produir la mort a una persona", insisteix.

Des del bufet, a més, han tornat a carregat contra la interlocutòria de l'Audiència de Girona que va acordar tornar-li el carnet al conductor investigat: "És desafortunada". "El mínim era retirar-li el carnet de conduir perquè no torni a reincidir", assegura Machado. "A dia d'avui aquesta persona no té cap mesura cautelar i això ens deixa perplexos", afegeix.

"No va poder fer res"

Per la seva banda, l'advocat Daniel Vosseler ha insistit durant la roda de premsa que l'accident es va produir en mig d'un pas de vianants i que "no hi va tenir res a veure la maniobra d'incorporació". "El vehicle portava un rumb de col·lisió i en Daniel no va poder fer res", ha afegit.

La recollida de signatures s'està fent a través del web del bufet d'advocats, de les xarxes socials i dels supermercats Esclat, on treballava la víctima.