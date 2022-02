Els Mossos han detingut un pare i un oncle per abusar sexualment de dues nenes menors d'edat a Medinyà (Gironès). Les nenes, a qui ja s'ha traslladat a un centre de menors per protegir-les, tenen 8 i 13 anys. Qui va alertar del cas va ser la direcció de l'escola on estudien, que a finals de la setmana passada va denunciar els fets davant dels Mossos després que un familiar destapés els abusos. A partir d'aquí, la policia va activar el protocol corresponent, va apartar les menors de la família i se'ls va fer una exploració per certificar si havien patit agressions. Aquest divendres, la policia ha detingut els dos homes. Tenen 38 i 59 anys i se'ls acusa d'un delicte d'abusos sexuals.

La família, que viu a Medinyà, també té una altra filla. Aquesta, més petita que les dues menors que haurien patit abusos (que tenen 8 i 13 anys i estudien primària). Els pares de les nenes reben ajudes econòmiques per part de serveis socials. El cas es va destapar a mitjans de la setmana passada. Va ser aleshores quan una familiar va explicar a l'escola que les nenes haurien estat víctimes d'abusos. Aquesta familiar també va dir que els agressors serien el pare i l'oncle de les menors. A partir d'aquí, l'escola va decidir alertar els Mossos d'Esquadra. La direcció del centre va interposar denúncia a comissaria dimecres de la setmana passada. La policia va obrir una investigació i, en paral·lel, es va activar el protocol davant un possible cas d'abús sexual. Les menors van ser apartades de la família i la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA) les va protegir. Se les va traslladar a un centre de menors i, en paral·lel, se'ls van fer exploracions per certificar si havien patit abusos. Divendres de la setmana passada, els Mossos d'Esquadra van detenir el pare i l'oncle de les menors. Són dos homes de 38 i 59 anys, a qui s'acusa d'un delicte d'abusos sexuals. Llibertat provisional Els dos arrestats van passar a disposició davant del Jutjat d'Instrucció Número 2 de Girona aquest cap de setmana. Atenent la petició de la fiscalia, van quedar en llibertat amb mesures cautelars en espera que avanci la investigació. La magistrada, també partint d'allò que va sol·licitar el ministeri públic, ha ordenat que el pare i l'oncle no es puguin apropar a les menors ni tampoc comunicar-s'hi. A més, han de comparèixer periòdicament davant del jutjat.