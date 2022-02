Els Mossos d’Esquadra van detenir el dia 3 de febrer, una dona de 47 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat viària per conduir després d’haver estat privada cautelarment del permís de conduir per decisió judicial, un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol i un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat.

Pels volts de les 23 hores els agents van veure un vehicle aturat al voral de l’N-II al punt quilomètric 765 sentit sud, al terme municipal de Biure. Quan els mossos van voler assistir la conductora van comprovar que estava il·lesa, però presentava una clara simptomatologia de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques. En fer-li la prova d’alcoholèmia va donar un resultat positiu d’1.09 i 1.23 mg/l d’alcohol per litre d’aire expirat, quadruplicant la taxa màxima permesa. Es dona el cas que li constava una suspensió temporal del permís de conduir amb data de finalització l’any 2024, emès per un jutjat penal. Per aquests motius, els agents van procedir a la detenció de la dona que es va resistir i va agredir lleument als agents actuants. La detinguda, va passar el dia 4 a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.