Nou dotacions dels Bombers treballen per apagar un autobús buit que s'ha incendiat en un aparcament de Girona. L'incendi s'ha declarat quan faltaven pocs minuts per les quatre de la tarda en un pàrquing situat al carrer de Salt. Les flames provoquen una intensa fumarada, visible des de diversos punts de la ciutat. Tot i l'espectacularitat de l'incendi, però, els Bombers informen que no hi ha ferits. Sí que el foc s'ha estès des de l'autobús cap a d'altres vehicles que hi ha aparcats al costat i els ha afectat.