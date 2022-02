Bombers de la Generalitat i Pompièrs d'Aran han rescatat dos esquiadors de muntanya que havien quedat ferits en una caiguda a la Vall Fosca, al Pallars Jussà. Un grup de sis esquiadors va avisar ahir dissabte a la tarda (cap a les 19.10 hores) que dos dels companys havien patit un accident i estaven immobilitzats a l'estany de Saburó, a més de 2.500 metres d'altura i dins del terme municipal de la Torre de Cabdella.

Els Bombers van muntar un dispositiu de rescat –amb efectius del GRAE i metge del SEM- que va iniciar una aproximació a peu i va arribar fins als ferits a les 02.20 hores de la matinada per proporcionar-los una primera assistència sanitària. Un dels esquiadors presentava un estat greu, amb fractura de pelvis i hipotèrmia.

Donada la situació, es va demanar la col·laboració de l'helicòpter dels Bombers d'Andorra per realitzar l'evacuació immediata del ferit cap a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Paral·lelament, es va establir un punt calent al lloc on es trobaven per passar-hi la nit amb l'altre esquiador ferit, que tenia afectat el turmell. En tot moment va estar acompanyat per dos membres del GRAE i dos companys més de l'esquiador. Les altres persones que formaven part del grup es van desplaçar cap al refugi de Colomina i, juntament amb la resta d'efectius de Bombers, hi han fet nit.

Un helicòpter dels Bombers de la Generalitat s'ha desplaçat aquest diumenge al matí fins a l'estany de Saburó per rescatar el segon esquiador ferit i traslladar-lo fins a l'heliport de la Pobla de Segur. Allà l'esperava l'ambulància que l'ha traslladat a l'hospital de Tremp. Posteriorment, el mateix helicòpter ha evacuat la resta de persones que hi havia al refugi de Colomina.