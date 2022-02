El jutge desplaçat a la zona on ha estat trobat aquest matí un cadàver prop d'una carretera a tan sols tres quilòmetres de Traspinedo (Valladolid) ha determinat que correspon al d'Esther López, la dona de 35 anys desapareguda en aquesta mateixa localitat fa vint-i-cinc dies, segons han informat a EFE fonts de la recerca.

Sota el lema d''Esther, el teu somriure és la nostra esperança', centenars de veïns de Traspinedo –a 25 quilòmetres de Valladolid– i d'altres municipis veïns van omplir fa dies la plaça Mayor per acompanyar la família d'Esther, representada pel seu pare, Miguel López, que va reconèixer moments «d'angoixa gravíssims, molt dolents».

«És un mal que no té cap cura, cap medicina. És la pitjor malaltia que es pot tenir», va afirmar el pare d'Esther, que ha agraït la tasca de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, especialment a la Guàrdia Civil, per fer «l'impossible» per trobar la seva filla.

La Guàrdia Civil mantenia diverses línies d’investigació obertes després de la detenció de Ramón ‘el Manitas’ el 22 de gener.