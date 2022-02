El jutjat d'instrucció número 6 de Figueres ha ordenat la presó provisional comunicada i sense fiança per l'home que hauria agredit sexualment una dona de 95 anys a Figueres. El jutge considera que el fet que l'home tingui nacionalitat gambiana i no acrediti tenir cap xarxa de contactes a Catalunya fa preveure que hi ha risc de fuga i per això cal que vagi a presó.