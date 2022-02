Els Mossos d'Esquadra han detingut el suposat violador d'una dona de 95 anys la nit del 21 de gener. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) va obrir una investigació i buscava aquest sospitós. Ahir a la tarda el van localitzar i detenir a Sant Pere Pescador. Quan el van començar a interrogar, l'home va reconèixer que va entrar per la finestra a casa de la dona. Com que s'estava situava situant al lloc dels fets, els agents van aturar la declaració i el van arrestar. Com a detingut, no va voler declarar en seu policial. Va la ser la mateixa víctima, que viu sola, qui va avisar els serveis d'emergències activant el medalló de teleassistència.

Un cop els sanitaris van arribar al domicili es van trobar que la dona presentava ferides greus i la van traslladar a l'hospital de Figueres, on la van haver d'intervenir d'urgència. El detingut està pendent de passar a disposició judicial.