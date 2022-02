Els darrers investigats pel tall del Tsunami Democràtic a la Jonquera del 2019 no s'han presentat davant del jutge i han tornat a reclamar que s'arxivi la causa. En total, el jutjat d'instrucció 4 de Figueres havia citat 15 persones, algunes de les quals per sisena vegada, en la macrocausa que suma uns 200 investigats. Sis d'ells han acudit als jutjats de forma simbòlica per participar en una concentració organitzada per les entitats independentistes però no han entrat.

Tretze investigats més pel tall del Tsunami Democràtic a la Jonquera es neguen a declarar El portaveu d'Alerta Solidària, Martí Majoral, diu que s'exposen a ser detinguts en les properes setmanes i que serà aleshores quan el nou jutge que instrueix el cas haurà de decidir si ho porta a judici o ho arxiva. "Si no ho fa, serà per insistir en el càstig i la repressió i estendre el missatge de la por entre l'independentisme", assegura.