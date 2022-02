Els Bombers han donat per extingit l'incendi forestal de Peralada aquest dimecres a la tarda. Les flames van començar el dimarts poc abans de dos quarts de dues de la matinada i la tramuntana va afavorir que s'estenguessin ràpidament. En total les flames han afectat a 31 hectàrees i durant la jornada d'aquest dimecres els Bombers han anat remullant tot el perímetre per apagar alguns punts calents tan amb línia d'aigua com amb eines manuals. En paral·lel a les tasques d'extinció, les primeres investigacions dels Agents Rurals apunten que l'origen del foc podria ser una tala de canyes en una zona situada a prop del riu Muga.

L'incendi forestal de Peralada ha quedat extingit aquest dimecres a la tarda després que al llarg de tota la jornada els Bombers seguissin remullant les 31 hectàrees de perímetre amb vies d'aigua i eines manuals. Unes tasques d'extinció que posen punt i final a les flames que van començar la matinada d'aquest dimarts en una zona propera al riu Muga. 17 La forta tramuntana que hi havia a la zona va afavorir que aquestes flames avancessin de forma ràpida i els Bombers van trobar algunes guspires i focus secundaris a 500 metres del front del foc. Poc abans de dos quarts de cinc de la matinada l'incendi ja estava estabilitzat. Malgrat tot, es va tallar la carretera N-260 i també es va interrompre la circulació de trens entre Figueres i Portbou. Els Bombers van sol·licitar tallar el subministrament elèctric de la catenària per la proximitat de les flames a les vies del tren. A la tarda l'incendi ja estava controlat i per això es va restablir la circulació a la N-260 i també els trens van tornar a circular. Aquest dimecres al matí, els Agents Rurals han anunciat que les primeres investigacions sobre l'origen d'aquest incendi podria ser una tala de canyes. Segons els primers indicis, a la zona on es va originar el foc hi havia restes d'activitat humana i diverses canyes tallades. El que no se sap de moment i ara investigaran els Agents Rurals és si les flames van començar per una negligència o hi havia una intencionalitat al darrera.