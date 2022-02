La investigació dels Agents Rurals apunta que una tala de canyes va originar l'incendi de Peralada. A la zona d'ignició, situada a prop del riu Muga, els agents rurals hi han trobat "indicis d'activitat humana" que, segons subratllen, "apunten cap a aquesta direcció". En concret, s'han localitzat canyes tallades recentment. El que no se sap encara, i es continua investigant, és si l'incendi es va deure a una negligència o bé hi va haver intencionalitat al darrere. Les flames es van originar en plena matinada, a quarts de dues, i ràpidament van avançar empeses per la tramuntana. Els Bombers no el van aconseguir controlar del tot fins dimarts al migdia. El foc va cremar de manera desigual dins un perímetre de 31 hectàrees.

L'incendi de Peralada es va originar poc abans de dos quarts de dues de la matinada, en una zona a tocar de la Muga entre Vilabertran i Peralada. Les flames van prendre vegetació de ribera i ràpidament van avançar, a través dels marges dels camps, empeses per la tramuntana. 17 Mentre Bombers i ADF lluitaven per controlar el foc, els Agents Rurals van obrir una investigació per determinar-ne les causes. Analitzant el punt d'inici de l'incendi, els rurals han trobat canyes tallades recentment, entre aquelles que el foc va calcinar mentre el vent l'anava estenent. Els rurals vinculen directament l'inici de l'incendi amb aquests treballs de tala. "S'han detectat indicis d'activitat humana a l'àrea d'inici del foc que apunten en aquesta direcció", expliquen des del cos. El vent descontrola un incendi a Peralada que talla el trànsit a la N-260 i la circulació de trens Així, la investigació preliminar apunta que l'origen de l'incendi no va ser fortuït. Allò que encara no se sap, però, precisen fonts dels Rurals, és si el foc es va deure a una negligència -per exemple, una guspira- o bé hi va haver una clara intencionalitat al darrere; és a dir, que va ser provocat. En total, l'incendi, que encara no està extingit, ha afectat una superfície de 31 hectàrees. Sobretot conreus, però també matolls, arbrat i pastures que han cremat de manera desigual. Mentre van durar les tasques d'extinció, i abans no es va poder controlar del tot, va caldre tallar el trànsit a l'N-260 i també la circulació de trens entre Figueres i Portbou. Els Bombers remullen el perímetre de l'incendi de Peralada per evitar revifalles