No hi ha sang ni restes d'ADN d'Esther López, desapareguda a Traspinedo (Valladolid) des del 12 de gener, a la casa ni en el cotxe de Ramón àlies 'el Manitas'. Així ho determinen les anàlisis realitzades en el laboratori central de Criminalística de la Guàrdia Civil, segons ha sabut Cas Obert, canal de recerca i successos de Premsa Ibèrica.

Els investigadors s'havien emportat de la casa de 'el Manitas' una desena de caixes amb peces i objectes que han estat analitzats a la recerca d'empremtes d'Esther López, sense resultat. Això allunya la possibilitat d'acusar de la seva desaparició a Ramón, que està en llibertat provisional pel cas. Els veïns s'han mobilitzat en batudes i manifestacions per fer costat a la família de la jove.

Rosegadors

Les anàlisis dels objectes de la casa i el cotxe de l'investigat han trobat mostres d'ADN de 'el Manitas', lògicament, i també unes altres, però sempre es tracta d'ADN d'altres homes. El mateix ha ocorregut amb les anàlisis realitzades en el cotxe. A més, la casa no havia estat netejada quan van arribar els investigadors, ni hi havia restes de lleixiu, tot el contrari, estava plena de brutícia i fins i tot hi havia rosegadors vius i morts, la qual cosa dona més força als resultats de les proves.

Ramón 'el Manitas' va ser posat en llibertat provisional el divendres passat, després de passar sis dies detingut. En contra seva havia pesat la localització pròxima a la seva casa del telèfon mòbil de la jove quan va desaparèixer, que es negués en un primer moment a lliurar el seu telèfon als investigadors i que, segons un testimoni, comentés que havia parlat amb la dona dies després de la desaparició. Durant les perquisicions, els guàrdies civils li van veure fer tripijocs amb drogues al volant del seu cotxe.

L'home va declarar en el jutjat que coneixia Esther López, que ella va ser a la seva casa algun cop, que fins i tot es va quedar a dormir allà un parell d'ocasions, però va negar haver-la vist la nit del 12 de gener, l'última en què es tenen notícies de la jove. Ha de comparèixer cada dia davant la Guàrdia Civil i té prohibit sortir d'Espanya.

L'altre amic

La recerca de la Guàrdia Civil se centra ara en un altre veí de Traspinedo, un amic de la desapareguda amb qui l'home ha reconegut que va estar l'última nit. Va declarar que tots dos van discutir perquè ella volia seguir de festa i que l'Esther va baixar del seu cotxe prop del restaurant L'Aragonesa i també de la casa de Ramón 'el Manitas', cap a dos quarts de quatre d'aquella matinada. El telèfon mòbil de la jove va deixar de donar senyal, a la mateixa zona, poc abans de les cinc de la matinada.

Experts de la Guàrdia Civil han analitzat també el seu cotxe, un Volkswagen Touran de color gris, a la recerca de possibles empremtes d'Esther López. Els resultats d'aquesta anàlisi encara no estan conclosos.

Esther López, una dona de 35 anys, està desapareguda des del 12 de gener. Aquella tarda va acudir a un pub de Traspinedo anomenat James Dean per veure el partit de futbol entre el Barcelona i el Reial Madrid. Després, va estar amb diversos amics i ja de matinada va acabar amb dos d'ells. L'últim afirma que van estar en el bar El Castillo prenent copes fins a les dues de la matinada, però els propietaris del local insisteixen que a aquella hora estava tancat.