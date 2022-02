Els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat aquest dimecres fins al punt on es va declarar aquest dimarts l'incendi de Peralada. El cos ha activat dues dotacions, amb les quals ha estat remullant el perímetre del foc per evitar revifalles. Així els efectius no han trobat cap punt calent, però tot i això han recordat que l'incendi no es considera extingit.

17 El foc va afectar unes 32 hectàrees de vegetació, sobretot conreus però també matolls, arbrat i pastures. Va començar de matinada en un zona a tocar de la Muga i es va estendre ràpidament, atiat pel fort vent de tramuntana. El vent descontrola un incendi a Peralada que talla el trànsit a la N-260 i la circulació de trens També va obligar a tallar el trànsit de l'N-260 en els dos sentits i va afectar la circulació del servei de trens entre Figueres i Portbou. A banda dels Bombers, van participar en les tasques d'extinció de l'incendi efectius del GRAF (Grup d'Actuacions Especial), EPAF (Equip de Prevenció Activa Forestal) i el sanitari del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques), efectius dels Agents Rurals, de les ADF (Agrupació Defensa Forestal) de la zona i dels Mossos d'Esquadra.