L'incendi de Peralada ja afecta una superfície provisional de 31 hectàrees, segons els Agents Rurals. La majoria (27) al terme de Peralada on s'ha originat, però també en menor mesura als de Figueres i Cabanes. Les flames han cremat, sobretot zones de conreu però també matolls, arbrat i pastures. Els Bombers l'han tornat a donar per estabilitzat aquest migdia però han remarcat que les properes hores seran crucials, tenint en compte que no està previst que la tramuntana remeti almenys fins demà.