A les 16.30 hores, els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l’incendi de vegetació de Peralada. Continuen treballant a la zona revisant el perímetre i remullant punts calents.

Segons les darreres dades dels Agents Rurals, l’incendi hauria afectat una superfície aproximada de 31 hectàrees. Es tracta bàsicament de conreus però també matolls, arbrat i pastures. La major part de la superfície correspon al terme municipal de Peralada (27 ha) però també ha afectat, en menor mesura, els municipis de Figueres i Cabanes.

El Servei Català de Trànsit informa que, des de poc abans de les 15 hores d’aquesta tarda, s’ha restablert la circulació a la N-260, entre Figueres i Vilajuïga. Així mateix, Protecció Civil ha donat per finalitzada la prealerta del Ferrocat en normalitzar-se el trànsit ferroviari entre Figueres i Portbou.

A més dels Bombers de la Generalitat, entre els quals efectius del GRAF (Grup d’Actuacions Especial), EPAF (Equip de Prevenció Activa Forestal) i el sanitari del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques), el dispositiu d’extinció de l’incendi ha comptat també amb la participació d’efectius dels Agents Rurals, de les ADF (Agrupació Defensa Forestal) de la zona i dels Mossos d’Esquadra.

Protecció Civil manté la prealerta del Pla d’Incendis Forestals de Catalunya, INFOCAT.

Aquest incendi és un toc d’alerta per la sequera que viu el país. Per aquest motiu, els Bombers de la Generalitat demanen precaució en totes les activitats previstes al medi natural en les pròximes jornades, donat l’alt risc d’incendi forestal, especialment als Pirineus. Aquest risc es veu potenciat allà on, a més, hi ha de bufar vent, com és el cas de l’Empordà.

Així ha sigut l'evolució del foc i la resta d'incidències provocades per la tramuntana: