Un motorista ha quedat ferit de gravetat aquest diumenge al matí després d'accidentar-se a Sant Feliu de Guíxols. L'avís del sinistre s'ha rebut a les 10.34 hores al quilòmetre 41,8 de la GI-682, a tocar de la urbanització Puntabrava.

Per causes que es desconeixen, el motorista ha perdut el control de la motocicleta i s'ha estimbat per un marge d'uns vuit metres d'alçada. Dues dotacions terrestres dels Bombers i un helicòpter amb efectius del GRAE han participat en el rescat de l'accidentat, que ha estat estabilitzat i transportat fins a la carretera.

Posteriorment, el SEM ha traslladat el motorista ferit en helicòpter fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron.