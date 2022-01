Israel Nieto, de 34 anys i veí de Vilobí d'Onyar desaparegut dimarts ha estat trobat mort dins un cotxe a Quart aquest matí. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que es tracta d'una defunció accidental.

Nieto va desaparèixer dimarts a les 6 del matí, quan va acabar el seu torn a la fàbrica Haribo a Cornellà del Terri. La família va denunciar-ne la desaparició als Mossos i va demanar la col·laboració ciutadana per intentar localitzar-lo. Finalment, ha estat localitzat dins el seu cotxe, i quan els serveis mèdics han arribat ja no han pogut fer res per salvar-li la vida.