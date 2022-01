La Policia Local de Castelló d’Empúries ha incrementat el patrullatge després que s'hagi detectat un augment de robatoris amb força a locals del municipi.

Els agents van patrullatge preventiu a les zones més susceptibles de patir robatoris.

Durant la nit de dimecres a dijous, van rebre alerta que s’havia activat alarma de robatori en un local comercial d’Empuriabrava.

Al mateix temps es va rebre una trucada alertant de tres joves que es trobaven per via pública, molt a prop del local on s’havia activat l’alarma, carregant un televisor en plena nit.

Una patrulla que es trobava a prop es va adreçar on s'havien vist els joves sospitosos i els van localitzar. Van fugir corrent deixant a terra una motxilla amb eines i un cable connector de TV al interior.

En aquell moment va arribar una patrulla de Mossos d’Esquadra i ambdues patrulles van perseguir als sospitosos, aconseguint interceptar a un d’ells.

El sospitós interceptat va quedar detingut com presumpte autor del robatori amb força que s’havia consumat la mateixa nit en el local comercial d’Empuriabrava on s’havia activat l’alarma.