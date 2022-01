Els Mossos d’Esquadra van detenir el dia 26 de gener un home de 54 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per originar un greu risc per a la circulació, per un delicte d’homicidi per imprudència greu i un delicte de danys i lesions.

A més investiguen un altre conductor de 48 anys pel mateix delicte contra la seguretat viària per originar un greu risc a la circulació, per conducció temerària, per un delicte d’homicidi per imprudència greu i per un delicte de danys. Els fets van passar el mateix dia 26 a les 18.50 hores, quan els agents van ser requerits per un accident entre diferents camions a l’AP-7 al punt quilomètric 8,2 sentit Nord a la població d’Agullana. Mor a Agullana l'ocupant d'un turisme en un accident a l'AP-7 amb tres camions implicats Quan els agents van arribar al lloc dels fets van observar dos camions aturats ocupant part del carril dret de circulació i el voral. A conseqüència d’aquesta aturada, un turisme i un camió van encalçar contra el segon camió aturat. Els xofers causants de l’accident van aturar els seus camions per continuar amb una discussió de trànsit que havien iniciat mentre conduïen els seus vehicles per l’AP-7. Mentre discutien al voral, un d’ells va agafar unes tisores i va ferir a l’altre a la zona abdominal. Per aquest motiu se’l va detenir per un presumpte delicte de lesions i el ferit va ser traslladat a l’hospital de Figueres on ha estat atès pels serveis mèdics i ja es troba a planta. Del resultat de l’accident, la persona conductora del turisme va morir i el conductor del tercer camió que va encalçar el turisme i el segon camió va resultar ferit lleu. La investigació continua oberta per tal de determinar la responsabilitat del tercer conductor del camió, implicat en l’accident mortal. El detingut, passarà pròximament a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres. El conductor investigat serà citat per declarar quan estigui donat d’alta hospitalària.