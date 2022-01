El conductor d'una furgoneta ha mort aquest dissabte al matí després de sortir de la via i incendiar-se el vehicle a l'N-II a Malgrat de Mar (Maresme), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 08.54 hores al quilòmetre 675,5 de l'N-II, entre Malgrat i Palafolls. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una sortida de via d'una furgoneta, que posteriorment s'ha calcinat completament. A conseqüència de l'accident, ha mort la persona que conduïa el vehicle i es desconeix encara si és home o dona. Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).