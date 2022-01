El pare del detingut a Romania pel crim de l'home trobat al voral d'una carretera de Cabanelles el 28 de febrer ha comparegut voluntàriament al jutjat i ha reconegut que va participar en la baralla que va tenir lloc de matinada a una casa de Vilafant. El pare exculpa el fill, pendent d'extradició. Segons ha explicat, durant la nit va començar una baralla en la que hi va participar un dels investigats (actualment en presó preventiva), va intercedir per separar-los i es va endur un cop al nas. Després, ha declarat que va veure com aquest home i l'amo de la casa carregaven la víctima al maleter d'un cotxe. L'advocat de l'arrestat a Romania afirma que tenen proves que acrediten que no podia ser a la casa perquè era fora del país.

La investigació pel crim de Cabanelles es va saldar amb set detinguts. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona va arrestar cinc dels sospitosos durant l'operatiu desplegat el 13 de desembre. Entre aquests detinguts, però, no hi havia els presumptes autors materials perquè havien fugit del país. Els Mossos han detingut set persones relacionades amb l'homicidi de Cabanelles A un d'ells, el van arrestar a Bèlgica el 23 de desembre. Un cop extradit, el jutjat d'instrucció 7 de Figueres va decretat presó sense fiança. A l'altre investigat, el van localitzar i detenir a Bucarest el 5 de gener i està pendent d'extradició. Ara, però, el pare del sospitós arrestat a Romania ha comparegut voluntàriament al jutjat d'instrucció i ha exculpat el fill. Segons ha declarat, va ser ell qui va ser a la barbacoa que va tenir lloc durant la nit en un domicili de Vilafant –situat a escassos metres del taller mecànic que regentava la víctima amb un soci- i on la investigació apunta que va tenir la lloc la pallissa. Atrapen a Bèlgica un fugitiu del crim de Cabanelles i el jutjat ordena presó sense fiança Segons recull l'acta de compareixença del 10 de gener a la que ha tingut accés l'ACN, el pare exposa que ha decidit anar voluntàriament al jutjat per "col·laborar" després de saber que havien arrestat el seu fill. Descriu la barbacoa com a "tranquil·la" i "amb bon ambient" fins que, en un moment de la nit, va veure com el detingut a Bèlgica i "altres persones" es començaven a barallar. Segons el seu relat, va intentar intercedir per separar-los però es va endur un cop i, com que li rajava sang del nas, es va anar a netejar i se'n va anar directament al seu vehicle. L'home trobat mort a Cabanelles va rebre una pallissa, segons l'autòpsia Va ser allà on, declara, va veure com el detingut a Bèlgica –que al jutjat va reconèixer que s'havia barallat amb la víctima- i el propietari de la casa –detingut a Vilafant i en llibertat després de passar a disposició judicial- carregaven "una tercera persona" a un vehicle. L'home diu que no coneixia la víctima tot i que creu que era al sopar. L'advocat de l'arrestat a Romania, Joaquim Bech de Careda, qualifica la situació de "deliri processal": "Fa deu dies que demanem que citin a declarar la dona del detingut perquè acrediti documentalment que estava a Romania i que era absolutament impossible que estigués a l'estat espanyol en el moment dels fets". "Si, a més, el pare reconeix la seva participació, no entenem què està fent el nostre client detingut a Romania i pendent de ser extradit, amb aquest desemparament processal i jurídic absolut". En llibertat els detinguts pel crim de l'home trobat mort al voral d'una carretera a Cabanelles Després de comparèixer al jutjat, el pare de l'arrestat a Romania va sortir en llibertat. Bech de Careda també ha explicat que volen que el citin a declarar perquè presti declaració davant la jutgessa, el fiscal Víctor Pillado i l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Sergio Noguero. La investigació apunta que, després de clavar-li una pallissa a la casa, almenys dos homes van carregar el cos al maleter d'un cotxe i van conduir fins a Cabanelles. Els investigadors sospiten que, un cop allà, van rematar la víctima apunyalant-lo al coll. L'autòpsia va concloure que la víctima tenia fins a 29 lesions traumàtiques i cinc ferides per arma blanca.