Una conductora s'ha accidentat aquest matí després d'esquivar un cabirol en mig de la carretera a Vilajuïga. L'animal estava mort i ocupava la via. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís dels fets deu minuts abans de les set del matí, quan la dona conduïa per la GI-610 al tram pertanyent a Vilajuïga. A l'altura del quilòmetre vuit ha alertat que hi havia un cos a la carretera, i per esquivar-lo ha acabat sortint de la via i ha bolcat en unes vinyes.

La conductora ha pogut sortir del vehicle, i ha estat atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que l'ha traslladat a l'Hospital de Figueres amb una ambulància en estat lleu.