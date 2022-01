Destrosses en una casa rural d'Estanyol, a Bescanó, per una festa il·legal amb centenar de persones aquest cap de setmana, segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'ACN. El propietari de la casa rural Mas Grau, Manel Feliu, denuncia que el van enganyar per llogar la casa simulant una reunió familiar i que el van estafar amb una transferència falsa.

Els Mossos van rebre l'avís pels volts de les vuit del matí de diumenge i van aixecar acta. En aquell moment, hi havia una quinzena de vehicles però, segons el propietari, se n'hi van arribar a congregar més d'una trentena. Unes hores després, a les onze, ja havia marxat tothom. Quan van fer les comprovacions van descobrir els desperfectes, que el propietari encara no ha pogut valorar.

Una festa amb un centenar de persones ha deixat múltiples destrosses en una casa rural d'Estanyol. La celebració "multitudinària" va tenir lloc dissabte a la nit. Els propietaris havien llogat la finca aparentment a una família que assegurava que volia fer una celebració amb deu persones perquè no s'havien pogut reunir per Nadal.

"Tot era molt creïble. Divendres ens van dir que tenien un casa llogada i que a última hora s'havia inundat i que els havien anul·lat", explica el propietari de la cas, Manel Feliu. Els van fer arribar un comprovant de transferència, que creuen que és fals i dissabte cap a les nou del vespre s'hi van presentar dos nois joves.

"La persona que s'ocupa d'entregar les claus els hi va demanar la documentació, perquè ens van dir que internet donava errors, però van dir que havia fet la reserva el seu tiet i que arribaria més tard. Però com que ja eren més de les nou, com fem moltes vegades, va pensar que ja els la demanaria l'endemà", explica el propietari.

Però l'endemà a les set del mati van descobrir l'engany. A l'exterior, hi havia entre 35 i 40 cotxes. "Vam avisar la policia però al tenir-ho llogat ni nosaltres hi podíem entrar ni ells tampoc perquè sembla que no tenien prou efectius. Ens hem sentit desemparats", assegura.

Des dels mossos, han explicat que van aixecar acta quan hi havia una quinzena de vehicles i que, pels volts de les 11 del matí, quan ja no quedava ningú, hi van accedir amb el propietari per fer les comprovacions. Encara no ha acabat de valorar les destrosses però ja avança que són moltes: Vidres de gots i de finestres trencats, mobiliari apilonat, begudes i deixalles arreu.