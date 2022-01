Els Mossos d’Esquadra van detenir el 13 de gener, a Vilabertran, un home de 37 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluid elèctric.

L’11 de gener els mossos van tenir coneixement de l’existència d’una plantació de marihuana instal·lada dins una propietat rústica al municipi de Vilabertran. El matí del passat 13 de gener efectius de la Unitat d’investigació i de la Policia Científica de Figueres, conjuntament amb efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona, van dur a terme una entrada i perquisició a l’esmentada finca.

Dins els terrenys els agents van localitzar una gran barraca que feia funcions d’estança per dormir, amb una llitera, una cuina i un lavabo.

L’estança tenia un forat a la paret per on s’accedia a una habitació on hi havia una plantació de marihuana amb plantes d’una alçada d’un metre i mig en avançat estat de creixement. Aquí mateix hi havia una altre forat a la paret on s’accedia a dues plantacions més.

Els agents van localitzar 659 plantes entre les tres habitacions, així com tot el material necessari per a la seva producció i creixement, tals com seixanta focus amb els seus transformadors, cinc filtres d’aire i també dues bosses grans d’escombraries plenes de cabdells de marihuana a punt per vendre.

La droga, segons estimacions de l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents del Ministeri de l’Interior estaria valorada en 16.800 euros.

La finca també presentava connexió elèctrica fraudulenta, ja que l’escomesa estava connectada directament a la xarxa elèctrica.

Els agents van detenir l’home que realitzava les tasques de cultiu de la plantació i que en aquells moments hi estava treballant.

El detingut, a qui li consten antecedents, va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres el passat 14 de gener, qui en va decretar el seu ingrés a presó.