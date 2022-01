Els Mossos d’Esquadra van detenir el 6 de gener un home de 30 anys, com a presumpte autor d’un homicidi dolós, en grau de temptativa i un delicte de robatori d’ús de vehicle a motor.

La nit del 5 de gener es va rebre l’avís d’un home que l’havien ferit amb una arma blanca per sostreure-li el cotxe. La víctima, que va poder trucar al 112, no va saber explicar on es trobava. Només va poder indicar que estava ferit enmig d’un camp a la zona d’Empuriabrava, i que un home se li havia emportat el seu turisme.

Els mossos van iniciar una recerca per la zona i van localitzar el ferit en un camí forestal que va de Castelló d’Empúries a Roses. Ràpidament es va activar una ambulància per atendre la víctima que presentava dues ferides sagnants.

També, a uns vint metres del lloc, van localitzar un turisme bolcat amb una persona dins. Els policies van obrir la porta que, a causa de l’accident, havia quedat bloquejada i van rescatar la persona atrapada. Dins del vehicle hi havia un ganivet tacat de sang i l’home portava a sobre una pistola detonadora i la funda del ganivet. Va quedar detingut com a presumpte autor de l’agressió.

Durant les indagacions es va saber que els dos homes s’havien conegut prèviament en un bar i després de consumir begudes van marxar junts. El propietari del cotxe es va oferir acompanyar-lo a casa i durant el trajecte l’agressor el va amenaçar amb la pistola per fer-lo desviar cap a la zona boscosa, on el va ferir amb el ganivet per robar-li el cotxe.

El detingut, amb múltiples antecedents, va passar el dia 8 de gener a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, qui en va decretar el seu ingrés a presó.