Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat dia 5 de gener dos homes de 20 i 22 anys, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència i intimidació. Pels volts de les cinc de la tarda, els Mossos van tenir coneixement que s’havia produït un robatori amb violència i intimidació al carrer Fossos de Figueres.

Quan els agents van contactar amb la víctima, aquesta els va informar que dos homes l’havien agredit per sostreure-li el telèfon mòbil i la bossa de mà, i seguidament havien fugit en direcció a l’estació de tren de Figueres.

Els Mossos van localitzar els presumptes lladres al carrer Fortià i van fugir corrent davant la presència policial. Durant el seguiment, un dels agents va veure com un dels homes llençava un objecte sota un vehicle. Es va comprovar que es tractava del telèfon de la víctima.

Per aquest motiu els agents van detenir els dos sospitosos. Van passar el dia 6 a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, qui va decretar la seva llibertat amb càrrecs per un d’ells i l’ingrés a presó per l’altre.

Dos detinguts per un robatori amb força en un bar

Dos dies després, el 7 de gener, al voltant de les cinc del matí, dos agents que es trobaven fent tasques de prevenció per la ciutat de Figueres, van veure dos homes forçant la finestra d’un bar situat al carrer Taure.

Quan els homes van detectar la patrulla van llençar les eines al terra i es van amagar. Els agents van poder detenir un dels autors i l’altre va fugir corrent.

En l’escorcoll els agents van localitzar les claus d’un vehicle que es trobava estacionat molt proper. Al seu interior van localitzar eines diverses que es podrien utilitzar per cometre fets delictius.

Davant aquests fets els mossos van detenir l’home. Pel que fa al segon individu, va ser localitzat i detingut més tard.

Els dos homes van passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, qui va decretar la seva llibertat amb càrrecs.