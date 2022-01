Els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Nacional i de les policies de Països Baixos, Bèlgica i Romania, han detingut set persones per la seva relació amb la mort violenta d’una persona al terme municipal de Cabanelles.

El 28 de febrer de l’any passat, el cos sense vida d’un home de nacionalitat marroquina de 39 anys i veí de Vilafant, va ser localitzat dins d’un marge d’una carretera. Com a conseqüència de la investigació, els investigadors de Mossos van poder reconstruir les darreres hores de vida de la víctima i això els va permetre identificar les persones que estarien presumptament relacionades amb l’homicidi.

El 13 de desembre del 2021 els Mossos d’Esquadra van organitzar un operatiu a Catalunya on es va detenir cinc persones, tres homes i dues dones, tots de nacionalitat romanesa. També es van dur a terme tres entrades i perquisicions als domicilis dels investigats. Una sisena persona implicada en els fets, en el moment d’explotació del dispositiu, es trobava ingressada a la presó de Puig de les Basses, per una altra causa. Després de passar a disposició judicial, els arrestats van quedar en llibertat amb càrrecs. L’operatiu va tenir afectació a Catalunya, França, Països Baixos i Romania.

En relació a les accions policials fora d’Espanya, els investigadors de Mossos van coordinar-se, a través de la Policia Nacional, amb les Agregaduries d’interior de les ambaixades de Països Baixos i Romania. Mitjançant aquests mecanismes, es va tenir coneixement que els dos principals investigats havien fugit de Catalunya per evitar les seves detencions.

La informació facilitada per la policia neerlandesa va permetre conèixer que un dels principals investigats havia marxar dies abans a Bèlgica. De nou la coordinació a tres bandes entre l’Agregaduria d’interior a l’ambaixada a Brussel·les, la unitat de fugitius de la policia Belga i Mossos d’Esquadra va permetre la seva localització, detenció el passat 21 de desembre i posterior extradició per ser ingressat de forma provisional a presó.

Pel que fa al darrer investigat, l’Agregaduria d’interior a l’ambaixada a Bucarest en coordinació amb el grup de fugitius de la policia romanesa i mossos d’esquadra van aconseguir detenir el dimecres 5 de gener a Bucarest un home de 35 anys i nacionalitat francesa per la presumpta implicació en l’homicidi. El detingut s’havia desplaçat fins a Romania dies després de participar en els fets per evitar que mossos d’esquadra el pogués relacionar amb el fet. Ja s’han iniciat els tràmits per extradir-lo a Espanya i passar-lo a disposició del Jutjat d’Instrucció responsable de la causa.