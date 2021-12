El jutjat d'instrucció 7 de Figueres ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un fugitiu del crim de l'home trobat mort al voral d'una carretera de Cabanelles (Alt Empordà) el 28 de febrer. La investigació i els testimonis apunten que aquest arrestat va ser un dels dos autors materials de l'assassinat. Contra el sospitós pesava una ordre europea de detenció i entrega dictada pel mateix jutjat i activa des del 13 de desembre perquè estava evadit de la justícia. Dijous passat el van localitzar i detenir a Anvers (Bèlgica) i aquest dimecres, un cop al país, ha passat a disposició judicial. Al jutjat ha reconegut que es va barallar amb la víctima però al·lega que ell el va atacar primer amb una navalla i es va defensar.

Després de gairebé deu mesos d'investigació, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra va desplegar un operatiu que es va saldar amb la detenció de cinc sospitosos per la seva presumpta vinculació amb el crim. Tots ells van ser a la festa que va tenir lloc en una casa de Vilafant propera al taller mecànic que regentava la víctima amb un soci i que la instrucció situa com l'escena del crim. Aquests detinguts van passar a disposició judicial el 16 de desembre i van sortir en llibertat. Cap d'ells era, segons la investigació, autor material de l'agressió mortal.

El jutjat d'instrucció 7 va dictar ordres europees de detenció i entrega contra els dos presumptes assassins. A un d'ells, el van localitzar i arrestar el 23 de desembre a Anvers (Bèlgica) i aquest dimecres ha passat a disposició judicial.

Segons recull la interlocutòria, al jutjat l'investigat ha respost només a les preguntes de la defensa i ha reconegut que es va barallar amb la víctima. Segons la seva versió, l'origen de la disputa a la casa va ser que la víctima volia proporcionar-li "droga de mala qualitat". Després, van anar plegats amb cotxe fins a Cabanelles. Un cop allà, afirma que van baixar del vehicle per continuar la baralla i va ser aleshores quan, assegura, la víctima va treure una navalla i el va atacar: "L'investigat li va poder treure i li va clavar". El jutjat exposa que, sense entrar a valorar la credibilitat de la declaració, amb aquest relat l'investigat "ha reconegut la seva implicació directa en els fets", que se suma als indicis que ja hi ha contra ell.

Aquí, el jutjat remarca la declaració d'una de les arrestades que va sortir en llibertat que va assegurar que l'investigat, acompanyat de l'altre home contra el que hi ha en vigor una ordre europea de detenció, van agredir la víctima durant una baralla i el van ficar dins el maleter d'un dels vehicles. El relat de l'investigat al jutjat, però, no implica aquest altre sospitós. La instrucció apunta que el crim va tenir lloc entre dos quarts de dues i dos quarts de quatre de la matinada, que és l'hora que les càmeres de videovigilància de la zona van captar dos vehicles fent un recorregut compatible amb anar fins a Cabanelles a deixar-hi el cos. Els investigadors sospiten que, un cop al voral de la carretera, van rematar la víctima infringint-li les ferides amb arma blanca al coll.

Presó sense fiança

A l'hora de decretat l'ingrés a presó, el jutjat sosté que el detingut es pot enfrontar a una acusació d'assassinat perquè l'autòpsia va concloure que la víctima tenia fins a 29 lesions traumàtiques i cinc ferides per arma blanca. A més, sosté que hi ha risc de fugida perquè no té arrelament al país i estava evadit de la justícia: "Tot i tractar-se de nacional de Romania, en sortir d'Espanya es dirigeix a un tercer país i no al seu país d'origen. Sens dubte arribem a la conclusió que, en cas d'acordar una mesura menys gravosa que la presó provisional, es veuria frustrada la finalitat d'assegurar la seva presència al judici". El jutjat conclou que "no pot prosperar" l'al·legació de la defensa apuntant que precisament el dia abans de la detenció havia anat a fer-se una PCR amb l'objectiu de presentar-se davant les autoritats belgues un cop va saber que el buscaven.