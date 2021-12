El Servei Català de Trànsit informa que aquesta tarda s’ha registrat un sinistre viari mortal a la GIV-6303, al punt quilomètric 1 a l’altura de l'Armentera. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 15.49 h.

Per causes que encara s’estan investigant, dos turismes han col·lidit frontalment. Com a conseqüència de l’accident, la passatgera posterior central d’un dels dos turismes ha mort. En aquest vehicle, hi viatjaven quatre persones més, de les quals una ha resultat ferida greu i les altres tres, menys greus, totes traslladades a l’hospital Josep Trueta de Girona. Pel que fa a l’altre turisme, el conductor i únic ocupant ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter al mateix centre hospitalari.

Arran de la incidència, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, 6 dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Quant a l’afectació viària, la via resta tallada en els dos sentits de la marxa.