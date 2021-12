El jutjat ha enviat a presó un lladre multireincident per cometre més de vint robatoris a Palamós en tan sols un mes. El lladre, que ja és un conegut habitual de la policia, es dedicava a saquejar cotxes forçant-los amb un tornavís, tot i que també va entrar a robar en un apartament i a botigues del municipi.

Arran de l'onada de robatoris, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació i aquest 23 de desembre van poder arrestar el sospitós. El lladre apareix en diverses imatges gravades per càmeres de videovigilància; en alguns casos, fins i tot portant objectes robats de l'interior dels cotxes. A més, a l'apartament on va entrar la policia hi va trobar una empremta seva i documentació que li havia caigut.

L'onada de robatoris a Palamós va començar ara fa un mes, a finals de novembre. Qui hi havia al darrere, sobretot, es dedicava a rebentar cotxes que estaven aparcats al carrer. El lladre actuava de matinada. Amb un tornavís, feia palanca entre la goma i el vidre dels vehicles fins que l'esberlava i, així, podia accedir-ne a l'interior.En pocs dies, a Palamós van arribar a denunciar-se fins a vint robatoris a interior de vehicle. Sobretot, es van concentrar entre la nit del 29 i 30 de novembre (quan se'n van cometre sis) i les del 8 al 10 de desembre (quan se'n van registrar deu més).

Arran d'això, els Mossos van obrir una investigació i dijous de la setmana passada van poder arrestar el sospitós. Es tracta d'un lladre multireincident, veí de Palamós i que ja és un vell conegut de la policia.

Acumula fins a 29 detencions, de les quals set durant els últims tres mesos (i totes, per robatoris i delictes contra el patrimoni).Els Mossos d'Esquadra el relacionen amb els diferents saquejos a interior de vehicle gràcies a les imatges que van gravar diferents càmeres de videovigilància properes al lloc on es van cometre els robatoris.

A les gravacions hi apareix, en plena matinada, el sospitós. I fins i tot, en dos dels casos porta posada un jaqueta que havia sostret de l'interior d'un dels vehicles que va forçar.

A més dels saquejos a cotxes, la policia també relaciona el multireincident amb tres robatoris més (un dels quals, en grau de temptativa). Van tenir lloc la nit del 13 al 14 de desembre. Aquella matinada, un lladre va intentar entrar a una botiga de moda, va accedir a l'interior d'una ortopèdia (forçant la porta amb un tornavís) i va robar en un apartament de Palamós.

Empremta i documentació

De nou, la policia va identificar el detingut a través de càmeres de videovigilància. Però en el cas de la segona residència, els agents d'investigació també van trobar dues proves que l'incriminaven directament. A l'apartament, van localitzar una empremta del sospitós i un document laboral que anava al seu nom.

El detingut va passar a disposició judicial aquest divendres passat al jutjat d'instrucció 3 de Sant Feliu de Guíxols. Allà, simplement va negar els fets en genèric i va assegurar que patia un problema de drogoaddicció. La fiscalia va demanar-ne l'ingrés immediat a presó atenent al risc de reiteració delictiva.

L'acusació subratllava que el detingut ha fet del robatori "la seva manera de viure i subsistir", cosa que ha provocat "intranquil·litat i inseguretat" a Palamós.

Per això, la fiscalia sostenia que, si se'l deixava en llibertat provisional, això suposaria que el multireincident continués amb "la seva espiral delictiva", cometent "actes depredadors contra el patrimoni". El jutjat va ordenar l'ingrés a presó del detingut.