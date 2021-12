Els equips d'emergències busquen per terra i aire un boletaire de 76 anys desaparegut a la zona dels Àngels. La recerca se centra al terme municipal de Quart (Gironès).

Els Bombers han rebut l'avís poc després de les dues de la tarda d'un acompanyant de l'home amb qui no s'ha retrobat al final del matí. Els Bombers han desplaçat fins al lloc sis dotacions, entre les quals hi ha l'helicòpter, el GRAE, suport mèdic i la canina. També hi treballen els Mossos d'Esquadra i policia local.