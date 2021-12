Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 19 de desembre, a Sant Pere Pescador, un home de 28 anys, de nacionalitat marroquina i veí de la població, com a presumpte autor d’un delicte de resistència i desobediència greu a agents de l’autoritat i un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle a motor sense haver obtingut mai cap tipus de permís o llicència.

Els fets van tenir lloc la mitjanit del 18 al 19 de desembre quan agents de l’ART, del sector de Figueres - Borrassà es van adreçar a un accident al carrer Pirineus de la població de Sant Pere Pescador.

Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van veure diversos vehicles implicats i diverses persones al costat. Un cotxe estava aturat enmig al carrer. Aquest estava obert i amb les claus posades. De dins la posició del conductor va sortir una persona a qui els agents li van demanar el permís de conduir.

L’home els va dir que no el portava a sobre i que no conduïa aquell turisme. De sobte va arrencar a córrer direcció al nucli antic de la població. Els agents el van atrapar 800 metres més avall, just al carrer del Mar.

Els mossos el van detenir per no haver obtingut mai cap permís de conduir i per resistència i desobediència greu. Una patrulla de la comissaria de Roses va traslladar el detingut, a qui no li consten antecedents previs, a dependències policials i va passar a disposició judicial l’endemà dia 20 de desembre. El jutjat li va decretar llibertat amb càrrecs.