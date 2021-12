Els Mossos d’Esquadra van detenir el 16 de desembre un home de 41 anys, de nacionalitat senegalesa i veí de Badalona, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força i un delicte de furt.

Els fets van tenir lloc durant la matinada del mateix dia. Els Mossos van saber que havien robat a l’interior d’un hotel situat a la zona de Santa Margarida i també ho havien intentat en un altre hotel del mateix grup, situat al costat del primer.

Tot apunta que l’autor dels fets hauria escalat per una marquesina per poder accedir a la zona dels balcons, on va trencar el vidre i va accedir dins una de les habitacions. Una vegada dins es va moure per altres estances de l’hotel d’on va sostreure un total de 5 televisors.

També es va comprovar que un altre hotel del mateix grup, proper al primer, havia estat objecte d’un intent de robatori. Es van trobar una de les habitacions forçada i amb danys per intentar sostreure el televisor, però sense èxit.

Arran dels fets es va iniciar una investigació per poder esbrinar qui podria ser l’autor dels fets. El mateix dia 16 va ser localitzat i detingut a Roses. Durant l’actuació policial es va recuperar tres dels televisors sostrets i es van retornar al seu propietari.

El detingut, amb antecedents, va passar el dia 17 de desembre a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.