Es diu Scottex i és un policia de quatre potes. És un agent caní de la unitat de la Policia Nacional. El seu olfacte i el seu entrenament han permès localitzar al riu Guadiana el cadàver de Pablo Sierra, el jove desaparegut des del passat 2 de desembre a Badajoz.

Scottex o Scott, com l'anomenen els seus companys, és un labrador mascle, acaba de complir tres anys i s'havia desplaçat aquesta setmana al costat del seu guia i la seva companya Lady, una altra agent canina, per participar en les tasques de cerca de Pablo.

Molt prop d'aquesta zona del riu, un veí va trobar el 3 de desembre el telèfon mòbil del jove, que tenia restes de sang. Aquestes zones havien estat rastrejades anteriorment amb drons i en superfície, sense èxit.

A cegues

Durant aquests últims dies, mentre Lady rastrejava amb el seu guia els marges del Guadiana tractant de localitzar pista que portés l'equip fins a Pablo, Scottex (batejat així per semblar-se a un gos d'un reconegut anunci) i el seu company humà buscaven des de la llanxa de la Policia Nacional.

Va ser en un d'aquests viatges, el matí del divendres, cap a les deu, quan dos bussejadors dels GEO de la Policia van accedir a la zona en qüestió. Com que no hi havia visibilitat a l'aigua, els especialistes dels GEO van haver de submergir-se a cegues. De seguida van trobar el cos de Pablo Sierra i el van portar a la riba.

Han descobert el cos del jove a la llera del riu, a pocs metres d'aquest punt. El sotsinspector Mejías, membre de l'equip de bussos del Grup Especial d'Operacions (GEO), ha confirmat que el cos havia emergit lleugerament.

Agents K-9

Scottex i Lady són dos agents de la Unitat Canina de la Comissaria General de Seguretat Ciutadana de la Policia, a Madrid. La seva especialitat és la localització de restes humanes i detecció de cadàvers. Altres agents canins (coneguts als Estats Units com a K-9) estan especialitzats en localització de persones, detecció de persones ocultes, explosius, armes, drogues o diners, fins i tot de foc i accelerants en la recerca d'incendis.

És el tercer cos que troba aquest jove agent caní des que va començar el seu servei. En una ocasió, a Torremolinos; en una altra, al març d'enguany, Scottex va localitzar a Gargantilla de Lozoya (Madrid) el cos d'un jove croat que havia desaparegut tres mesos enrere. Aquella vegada, Scottex va descobrir el cos del jove Mavro Bozicevic, de 27 anys i que patia síndrome d'asperger, en el riu Lozoya.

L'autòpsia que es realitzi sobre el cos de Pablo Sierra determinarà la causa de la seva mort. Els responsables de la recerca han apuntat a un "fatal accident" com la hipòtesi més probable de la mort del jove estudiant.