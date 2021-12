L’Audiència de Girona ha ordenat la reobertura d’una vintena de comerços investigats que van ser clausurats per vendre falsificacions a La Jonquera. El Jutjat d’Instrucció 4 de Figueres va decretar fa cinc mesos que es tanqués i precintés els comerços investigats per la Guàrdia Civil en un macrooperatiu contra el tràfic de productes falsificats.

En una providència dictada per la secció quarta de l’Audiència de Girona, s’ha anul·lat aquesta resolució de l’instructor, perquè considera que aquesta mesura d’urgència «s’ha pres amb una enorme lleugeresa» tot i ser d’una potència «intrusiva» com és la clausura de diversos establiments mercantils. L’alt tribunal gironí sosté que s’ha decretat una clausura «genèrica» dels locals sense detallar a quins establiments s’acorda i sense saber què s’ha trobat a cadascun d’ells. «Deixa a càrrec dels agents la decisió de prendre mesures segons el que hagin trobat als registres, una facultat que ha de ser adoptada per l’instructor», recalca la providència. També conclou que la investigació està en un moment molt embrionari i que no s’ha justificat la seva aplicació.

Els establiments podran obrir presumiblement en els pròxims dies, un cop la Guàrdia Civil hagi retirat els precintes.

El cos policial va demanar al jutjat d’Instrucció 4 de Figueres, responsable de la instrucció del cas, la clausura dels locals investigats de forma cautelar durant dos anys, i el jutjat va acordar-ne el precinte el 20 de juliol.

L’operació «Frontcopy» s’ha desplegat en dues fases durant el 2019 i el 2021 en el qual s’han fet diversos escorcolls a comerços i a domicilis amb epicentre a La Jonquera amb l’objectiu de fer front a les falsificacions. El resultat de l’operatiu va ser la intervenció de més de 90.000 objectes falsificats valorats en més de 24 milions d’euros, es van detenir vuit persones - ja han sigut posades en llibertat- i 33 més estan investigats pel cas. Durant la investigació s’han fet actuacions a 15 establiments i s’han intervingut 30.791 peces de roba falsificada.

Operacions de cara a la galeria

«El jutjat de Figueres va prendre una mesura desproporcionada posant tots els comerciants al mateix sac, ja que estem parlant de petits comerciants, no de màfies organitzades», va explicar ahir Sergio Aguilar, advocat d’alguns dels investigats. A més, va indicar que aquest tipus de pràctiques han de quedar-se amb una sanció administrativa, tal com preveu la llei, i no anar per la via penal. «S’haurien de tramitar més sancions administratives perquè això només fa que hi hagi causes al jutjat que no arriben enlloc», va opinar. «Aquestes macrooperacions es publiciten molt però es fan de cara a la galeria», assevera el lletrat, perquè «la majoria dels casos acaben en sobreseïment», va subratllar.

D’altra banda, l’advocat assegura que des que La Jonquera va ser inclosa a la llista negra de falsificació de peces de roba fa uns anys, s’ha incrementat molt la pressió policial a la zona, amb inspeccions cada tres o sis mesos. Sobre això, el tinent coronel de la comandància de la Guàrdia Civil a Girona, Anton Vives, va anunciar fa uns mesos que el municipi ha sortit de la llista negra i va fer balanç de les actuacions que el cos policial ha dut a terme a la zona amb motiu d’aquestes pràctiques. Segons dades policials, l’any passat es van intervenir 38.030 objectes copiats.

El 2016 la Guàrdia Civil va dur a terme una altra operació de gran envergadura per combatre aquestes pràctiques. El jutge també va decretar la clausura de vuit establiments investigats, però l’Audiència també va revocar la mesura al·legant els mateixos motius. La causa encara està en instrucció.