Un veí de Sant Joan les Fonts (Garrotxa) ha matat la seva dona d'un tret amb una escopeta de caça i després s'ha suïcidat. Ella tenia 64 anys i ell 63. Els fets han passat aquest matí al domicili del matrimoni, situat al carrer Pla de l'Estany. Segons han explicat a l'ACN fonts properes a la investigació, abans d'acabar amb la vida de la dona, l'home ha trucat al germà per dir-li que anés a la casa acompanyat de la policia. Quan el germà hi ha arribat, s'ha trobat el matrimoni mort i ha estat quan ha alertat els Mossos. Els investigadors que han inspeccionat el domicili han comprovat que a la casa no hi havia cap obertura forçada, cosa que descarta la implicació de terceres persones i confirma la hipòtesi d'un homicidi i un suïcidi posterior.

El crim ha tingut lloc aquest matí en una casa situada al carrer Pla de l'Estany de Sant Joan les Fonts, en una urbanització propera al nucli de La Canya. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les onze del matí. Segons fonts properes a la investigació, qui ha alertat la policia ha estat el germà del marit. Entre les deu i les onze del matí, l'home l'ha trucat per dir-li que anés a casa seva acompanyat de la policia. Quan hi ha arribat, s'ha trobat el matrimoni mort i ha estat ell qui ha alertat el 112. Fins al lloc s'hi han traslladat efectius del SEM, que no han pogut fer res per salvar la vida de la parella. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos de Girona s'ha fet càrrec del cas i fins al lloc s'hi ha traslladat la comitiva judicial. Des d'un primer moment, la hipòtesi que ha pres força és que ell hauria matat la dona i després s'hauria suïcidat. La inspecció ocular ha confirmat que l'arma del crim ha estat una escopeta de caça. L'home, de 63 anys, ha disparat un tret a la dona i després, ell mateix s'ha suïcidat amb la mateixa arma. Cap obertura forçada Els agents d'investigació que han inspeccionat la casa també han vist que al domicili no hi havia cap obertura forçada. Cosa que descarta la implicació de terceres persones i confirma la hipòtesi inicial. Segons han explicat a l'ACN les mateixes fonts, no consten antecedents de violència domèstica entre el matrimoni. El de Sant Joan les Fonts és el segon crim masclista d'aquest 2021 a la demarcació. Al juny, un home va matar la parella a Porqueres (Pla de l'Estany) i després es va entregar als Mossos d'Esquadra.