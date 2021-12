Una embarcació ha rescatat de matinada els tripulants d'un pesquer que s'enfonsava a Roses.

Un altre pesquer que ara la zona ha tret els cinc tripulants de l'embarcació que presentava una fuita d'aigua.

Salvament Marítim per la seva banda, ha mobilitzat la Salvamar Castor, que bàsicament, segons fonts de l'estament, ha inspeccionat la zona.

El centre de comunicació de Barcelona de Salvament Marítima ha rebut l'avís a través del 112 que un pesquer s'enfonsava a la zona de Punta Falconera de Roses.

El pesquer Germans Sureda ha estat l'encarregat d'ajudar als cinc tripulats del pesquer Susana, que cap a les dues de la nit han patit una via d'aigua.

El pesquer s'enfonsava i finalment, els tripulants del Germans Sureda han rescatat els cinc tripulants i els han portat fins a l'Escala. Un cop allà, el SEM els ha atès.

Per la seva banda, la Salvamar Castor ha estat revisant l'àrea de Roses on s'ha produït l'enfonsament i ha retirat objectes a la deriva i ha buscat possibles restes que no comportessin una contaminació a la zona. Finalment no hi han trobat res.