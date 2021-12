La defensa de l'auxiliar d'infermeria empresonada des del 2 de desembre per l'assassinat de la supervisora del servei de diàlisi de la Clínica Girona durant un robatori que va tenir lloc el 25 de setembre del 2020 demana que surti en llibertat. L'advocat Sergio Noguero argumenta que la implicació de la investigada en els fets es basa en "simples especulacions" i que no hi ha proves que acreditin que va formar part del pla per perpetrar l'assalt mortal a casa de la víctima. El fiscal Víctor Pillado i el lletrat de l'acusació particular, Carles Monguilod, s'hi oposen i han remarcat a la vista a l'Audiència de Girona que hi ha una "càrrega indiciària forta" que apunta que l'auxiliar va assenyalar l'objectiu als altres tres investigats.

Més d'un any després que el jutjat d'instrucció 2 de Girona decretés l'ingrés a presó provisional de l'auxiliar d'infermeria, aquest dimecres ha tingut lloc a la secció tercera de l'Audiència de Girona la vista del recurs de la defensa sol·licitant que surti en llibertat. L'advocat de la defensa, Sergio Noguero, ha explicat que no van recórrer la decisió del jutjat perquè volien que es practiquessin diligències que considera essencials per desmuntar els indicis que hi ha contra la investigada.

A la sala de vistes, el lletrat ha assegurat que les acusacions es basen en "conjectures", en "especulacions" o, fins i tot, en "teories conspiratives" per fer encaixar la investigada dins un "organigrama criminal". Segons Noguero, no hi ha proves que acreditin que va facilitar informació al seu marit i als dos presumptes autors materials del crim (tots ells també empresonats) sobre la situació econòmica de la víctima o la ubicació de les caixes fortes al domicili.

El whatsapp incriminatori

En aquest sentit, el lletrat sosté que un dels indicis principals per implicar-la en l'entramat és un whatsapp que va enviar a la víctima dient-li que tenia un client interessat en anar a la seva consulta de podologia. La investigació apunta que així va facilitar que un dels assaltants concertés l'última hora de visita del dia 25 de setembre a nom de 'Carles Riera', un nom fals, per poder accedir a la consulta de podologia i habitatge de la víctima per cometre el robatori. Noguero ha exposat que hi ha dos testimonis que han declarat al jutjat d'instrucció i que han apuntat que aquest missatge no va ser per posar en contacte els lladres amb la víctima, sinó que el va enviar per a un altre possible pacient que tenia interès en anar a la consulta de podologia.

El fiscal, Víctor Pillado, argumenta que aquests dos testimonis han "mentit" i ha exposat que l'anàlisi telefònic demostra que sí que la investigada va fer d'intermediària entre la podòloga i aquest altre client, però que això havia passat al juliol, mesos abans del whatsapp que la investigació situa com a incriminatori.

L'advocat de la defensa també ha argumentat que els altres indicis que incriminen l'auxiliar d'infermeria són que és la dona d'un dels ideòlegs del robatori i que en la sonorització que els Mossos d'Esquadra van fer al cotxe del matrimoni se li notava "nerviosisme". Noguero sosté que això, com a molt, podria demostrar que el marit li havia confessat la seva implicació en l'assalt a posteriori i remarca que no evidencia que la investigada tingués coneixement previ de les intencions de la seva parella.

"En la investigació, no consta absolutament res contra ella. Els únics indicis que fa servir el ministeri fiscal per emportar-se-la per davant són la relació laboral i personal que tenia amb la víctima i la implicació el seu marit", ha argumentat el lletrat. El fiscal Víctor Pillado i l'acusació particular en nom de la família de la víctima, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod, s'oposen a que surti en llibertat. El fiscal ha assegurat que hi ha una "càrrega indiciària sòlida" contra l'auxiliar d'infermeria i ha desgranat fins a cinc indicis que considera que la incriminen.

Uns indicis, diu Pillado, que no es poden valorar per separat, sinó com a un conjunt, perquè demostren que "aquesta senyora va ser la que va passar informació i, per tant, la que va facilitar la comissió de la conducta delictiva": "És cooperadora necessària perquè, sense ella, mai s'hauria pogut cometre el fet criminal".Una tesi que també sosté Monguilod que, a més, també ha dedicat bona part de la seva intervenció a apuntalar que existeix risc de fugida.

En aquest sentit, ha explicat que la dona ja no té arrelament patrimonial perquè, ja a presó, ha venut el pis familiar del barri de Montjuïc de Girona on vivia. L'advocat de l'acusació particular ha argumentat que no se sap on han anat a parar els diners de la venda i que això pot voler dir que la investigada compta "amb centenars de milers d'euros" que podria utilitzar per fugir del país.

A més, Monguilod també argüeix que la investigada es podria enfrontar a un altre procediment penal perquè considera que la venda del pis, tenint en compte que podria haver de fer front al pagament d'indemnitzacions als familiars de la víctima, podria ser constitutiva d'un delicte d'insolvència punible.

Implicat en el robatori, no en l'assassinat

Sergio Noguero també ha demanat la llibertat per al marit de l'auxiliar d'infermeria. Argumenta que, tot i formar part del pla per perpetrar l'assalt, mai va arribar a entrar a casa de la víctima i va esperar els dos autors materials del crim a fora. Així, el lletrat considera que no se'l pot acusar de l'assassinat, només d'un robatori amb violència en casa habitada que considera que seria en grau de temptativa perquè els lladres van marxar sense botí.

Pillado i Monguilod també s'hi han oposat i argumenten que sabia que els lladres actuarien amb violència contra la dona. El fiscal considera que el pla ja preveia acabar amb la vida de la infermera perquè la seva declaració podia portar clarament cap a la detenció dels sospitosos, vinculats entre ells. I si no fos així, diu, igualment sabia que actuarien amb violència i que la podien acabar matant. El tribunal de l'Audiència de Girona resoldrà el recurs contra l'empresonament del matrimoni en els propers dies.