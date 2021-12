Una persona ha mort aquest dissabte en un accident de trànsit a l'N-260 a l'altura de Pedret i Marzà, segons ha informat el Servei Català del Trànsit. Per causes que s'estan investigant, un turisme on viatjaven quatre homes ha sortit de la via i ha bolcat lateralment en un canal amb escassa profunditat d'aigua. Un dels passatgers posteriors ha perdut la vida. El conductor, que ha sortit il·lès, ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia. Els Mossos l'han detingut acusat d'homicidi imprudent i per conduir sota els efectes de l'alcohol. Els altres dos ocupants han quedat ferits greus i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.

El detingut és un home de 32 anys, veí de Portbou, i ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia, amb un resultat de 0,78 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat. El conductor passarà properament a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres. Pel que fa a la víctima mortal, es tracta d'un home de 41 anys, també veí de Portbou. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís poc minuts abans de les set del matí. Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat que han fet les tasques d'excarceració, i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més del suport psicològic. Amb aquesta ja són 125 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest any. Al punt de l'accident, un dels carrils ha quedat tallat fins a les deu del matí, quan la circulació ha quedat totalment normalitzada.