Els Bombers de la Generalitat han rescatat a dos nois que estaven pescant a la zona de les roques d'es Codolar de Tossa de Mar i que no podien sortir.

Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 2 del migdia, quan els han avisat que hi havia dos joves que no podien sortir de la zona. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers i s'ha activat Salvament Marítim. Un dels nois ha estat rescatat per terra. Cap dels dos pescadors ha resultat ferit.