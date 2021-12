Els Mossos d’Esquadra han realitzat una inspecció a la discoteca Soho de Castelló d’Empúries que ha acabat amb l’aixecament de tres actes administratives arran de diversos incompliments.

Agents de la Unitat Regional de Policia Administrativa van realitzar aquesta entrada a petició de la comissaria de Roses. I és que el dia Halloween va haver-hi un incident que va acabar amb dues joves lesionades.

Persones a terra

Com va avançar Diari de Girona, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, les empentes per entrar a la discoteca van acabar aquella nit amb la caiguda de diverses persones a terra i dues joves amb lesions. Una de les famílies va fer arribar una queixa al departament d’Interior, a Consum i ajuntament. Arran dels fets el responsable del local, Guillermo de Jesús Gallardo, va explicar al rotatiu que han col·locat tanques perquè es mantinguin a la fila d’un en un. El dia 6 de novembre els Mossos d’Esquadra van realitzar la inspecció i els agents van detectar diverses irregularitats.

Tres incompliments

Les tres actes aixecades per part dels agents de la Unitat Regional de Policia Administrativa són per: servir alcohol a menors d’edat, la manca de més controladors i vigilants de seguretat a l’establiment i per incompliments de la normativa Covid. Ja que segons han confirmat els Mossos d’Esquadra, s’hi va trobar gent sense mascareta i alguns fumant «shishes». Davant d’aquests fets es van aixecar les tres actes administratives, que poden acabar amb sancions.

Els fets van ocórrer el dia de Halloween i a quarts de dotze va haver-hi empentes per entrar a la discoteca i com va explicar un dels pares, els joves van acabar uns damunt dels altres.

La seva filla va acabar al CAP de Roses amb contusions per tot el cos i una amiga va patir un esquinç. El responsable del local va explicar al seu dia que després dels fets havien col·locat tanques i va demanar que els joves siguin responsables i recorda que molts van arribar a les nou i la discoteca obre a les dotze.