Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació pels greus aldarulls a la discoteca Waka. La policia catalana xifra en 1.000 les persones que anit es van concentrar a les portes del local en protesta pels últims incidents racistes protagonitzats pels porters de la discoteca, el darrer la pallissa a un jove colombià a finals d'octubre.

La convocatòria es va fer a les 23.00 hores per xarxes socials i la protesta va degenerar en llançament de bengales, pedres, tanques i ampolles contra el recinte, el seu personal i la policia. Una trentena de persones van acabar irrompent dins local, van causar danys i van ferir un controlador d'accés d'una pedrada a l'ull. Dos agents dels Mossos també van quedar ferits lleus per llançament d'objectes.

La discoteca Waka va patir igualment diverses destrosses en el mobiliari, vidres i portes trencades per impactes de pedrades i també el saqueig de diverses ampolles de beguda. Alguns vehicles policials de Mossos i de la Policia Local van quedar danyats. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per tractar d'identificar el màxim de persones relacionades amb els aldarulls més greus.

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha convocat aquest diumenge una Junta de Portaveus per estudiar la situació i, en una entrevista al 3/24, l'alcaldessa, Elisabet Oliveras, ha instat la Generalitat a fer-se càrrec de la situació per acabar amb els "delictes d'odi".

Segons Oliveras, el consistori ja no pot anar més enllà en aquest cas. L'alcaldessa ha detallat que aquest matí s'ha reunit amb la policia del municipi per "programar" com actuaran aquesta setmana per "controlar la situació". A més, ha explicat que estan "preparant posar en marxa un punt lila a la zona contra les violències i l'assetjament, però que primer es vol pacificar la zona".