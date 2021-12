Un militant de Catalunya en Comú n'ha denunciat un altre per abús laboral i sexual. Carlos Rosales va publicar aquest divendres a la xarxa un comunicat on explica que ha rebut "fustigació" per part de membres de la direcció dels comuns, després de la denúncia interna. De la seva banda, Catalunya en Comú assegura en un altre comunicat que va aplicar el protocol de manera "immediata" en conèixer el cas, fa mesos. "La resolució es va complir amb celeritat", assegura el text del partit. Una vegada oberta la via judicial per ambdues parts, Catalunya en Comú expressa el "màxim respecte" pel procediment.

El partit subratlla que va oferir assessorament psicològic i jurídic a la presumpta víctima, que es va garantir la confidencialitat del procés, tal com estableix el protocol i com va sol·licitar el denunciant, sempre segons el comunicat oficial de Catalunya en Comú. De la seva banda, Rosales afirma al seu propi comunicat que ha rebut "assetjament, qüestionament, encobriment, amenaces, vetos de participar en espais i revictimització", després d'exposar el cas a la direcció dels comuns. El militant denunciant també assegura que l’organització hauria reconegut els fets, i que l'assetjament el feien tant persones de la direcció nacional del partit com de la seva organització local, a Santa Coloma de Gramenet. "Avui faig pública aquesta denúncia, per a mi, però també per aquest ideal que tenim d’un món millor, per a què mai més li pugui passar a ningú. No penso renunciar a la meva ciutat ni al meu espai polític per haver denunciat", conclou al comunicat.