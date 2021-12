Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 78 anys que s'ha precipitat des d'un terrat d'un edifici del carrer Santa Eugènia de Girona. Els fets han passat pels volts de la una del migdia al costat de l'edifici La Punxa.

Segons explica el Diari de Girona, l'accidentat hauria trucat prèviament al seu jove per dir-li que no es trobava bé i que s'havia desmaiat mentre feia fotos des del balcó de casa seva. Poc després l'home s'ha precipitat i els equips d'emergència que s'han desplaçat fins al lloc dels fets no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos no descarten cap hipòtesi.